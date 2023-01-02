Sinop İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında 2022 yılında yapılan yatırımlar ve 2023 yılı hedefleri masaya yatırıldı. 2022 yılında Sinop’ta 559 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiği kaydedildi.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında 2022 yılında yapılan yatırımlar ve 2023 yılı hedefleri masaya yatırıldı. 2022 yılında Sinop’ta 559 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiği kaydedildi.

Sinop’un 2022 mali yılında 170 milyon TL İl Özel İdaresi bütçesinin olduğu ve yüzde 100 bütçe gerçekleşmesi gerçekleştiğini kaydeden Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, yıl içerisinde diğer yatırımcı kuruluşların ödenekleriyle birlikte toplam 635 milyon TL ödenek kaydı yapıldığını ve 559 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiğini söyledi.

2022 yılında gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Genel Sekreter Çınkıl, kırsalda içme suyu projelerine öncelik verdiklerini vurgulayarak 55 KÖYDES ve 52 Özel İdare programları olmak üzere 50 milyon TL bedel ile toplamda 107 içme suyu projesinin gerçekleştiğini açıkladı.

Yol altyapısında kullanılmak üzere asfalt, iş makinesi kiralama, yol malzemesi, menfez ve istinat duvarı gibi çeşitli malzemeler için ise 150 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi. Ayrıca Sinop’a bağlı ilçeler ve köylerinde yaşayan vatandaşların kış mevsiminde ulaşım sorunu yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığının da altını çizdi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya genel sekreter yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe Özel İdare müdürleri katıldı. Yapılan sunumların ardından Genel Sekreter Yahya Çınkıl, Vali Erol Karaömeroğlu’na kendilerine vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı tüm kurum çalışanları adına hediye takdim etti.