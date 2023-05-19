Sinop’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıl dönümü Sinop’ta coşkuyla kutlandı. Hükümet Meydanı’nda çelenk töreninin ardından bando eşliğinde gösteri alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından yapıldı. Kalyon, “19 Mayıs 1919, binlerce şehit verilerek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan milli mücadele ve bağımsızlık destanının, ulusal bağımsızlık hareketinin başlangıcıdır. Bugün var ya da yok olma kavgasına çıkanların, varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlerin, tarihimize şan ve şeref veren kahramanların günüdür. Türk ulusunun kahraman ordumuzla kenetlenerek kazandığı bu zafer, Atatürk’ün Türk gençliğine en büyük armağanıdır” dedi.

Tören, halk oyunları ve spor gösterileriyle devam etti. Törene ayrıca Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Hatipoğlu, kamu kurum amirleri, protokol eşleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaşlar katıldı.