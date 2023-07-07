Sinop Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreninde, yaklaşık 1500 öğrenci mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, "On altıncı kuruluş yıldönümünde mezuniyet töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz bugün, Sinop Üniversitesi olarak 9 Fakülte, 10 Yüksekokul ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsüyle, 14 bin kadar öğrencisiyle akademik ve idari personel olarak toplamda bin 200 kadar çalışanıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin bilimsel, teknolojik, kültürel ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sağlamayı sürdürmekteyiz. Nitelik olarak eğitim- öğretim kalitesini daha yukarılara çıkartmayı hedeflerken sayısal olarak da sürekli büyümekteyiz. Bu akademik yılda MYO’larımızdan 2 bin 459, Fakülte ve Yüksekokullarımızdan 3 bin 130 olmak üzere toplamda yaklaşık 5 bin 589 öğrencimiz mezun olma konumundadır. (Bunların yaklaşık 4 bin 200 ünün mezun olması beklenmektedir. Bahar döneminde diğer üniversitelerde olduğu gibi, üniversitemizde de eğitim uzaktan online şeklinde yapıldığından, mezun durumundaki birçok öğrencimiz mezuniyet törenine katılım sağlayamadı. Bugün burada yaklaşık bin 500 mezun öğrencimiz ve aileleriyle bu töreni gerçekleştiriyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Törende sağlık ve eğitim fakülteleri öğrencileri meslek andı da içti. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.