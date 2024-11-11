Sinop’ta “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" etkinliği çerçevesinde 6 farklı konumda 11 bin 610 fidan toprakla buluşturuldu.

Sinop’ta Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi’nde Milli Ağaçlandırma Günü “Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes” fidan dikim etkinliği düzenlendi. Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları ve okunan şiirlerle devam eden etkinlik fidanların toprakla buluşmasıyla son buldu.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop’un 6 farklı yerinde fidan dikme etkinliği gerçekleştiğini belirterek, “Bugün 11 Kasım. Bütün ülkemizde olduğu gibi, bütün yurdumuzda olduğu gibi bugün saat 11.11’de yavrularımızla beraber, paydaşlarımızla beraber bir araya geldik. İlimizin 6 lokasyonunda fidan dikme etkinliğini yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2019 yılından itibaren Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde yoğun bir şekilde farkındalık oluşturmak amacıyla da fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız gerçekten çok mutlu ve bilinçliler. Yüzölçümümüzün yüzde 68’i orman varlığından oluşuyor. Bunları her sene bu şekilde arttırarak sayıyı yukarılara doğru çekeceğiz. Bu uzun vadeli bir çalışma. Kısa dönemde çok büyük sıçrayışlar olmaz. Bunlar biraz uzun vadeli çalışmalar. Bugün, yalnızca fidan dikmiyoruz. Yıla dayalı olarak Orman Bölge Müdürlüğümüzün özellikle planlamasıyla yoğun bir şekilde fidan dikme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.