Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören sonrası anma etkinlikleri Sinop Kültür Merkezi salonunda devam etti.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcı V. Uğur Keskin, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümünde saat 09.05’te Sinop’ta hayat durdu. Anma etkinlikleri çerçevesinde ilk törende, Hükümet Konağı Atatürk Heykeli önünde gerçekleştirildi. Çelenk sunumuyla başlayan törende Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05’te iki dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

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