Sinop’ta 1 Temmuz’da düzenlenmesi planlanan ve Kurban Bayramı sebebiyle ertelenen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bugün büyük coşkuyla kutlandı.

Sinop İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Saat 18.00’de başlayan etkinliklere Sinoplular ve turistler büyük ilgi gösterdi. Kabotaj Bayramı kutlamalarında yüzme, halat çekme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı. Halat çekme yarışmasında Tershane takımı birinciliğe adını yazdırarak koç sahibi oldu. Erkekler yüzme yarışında Tolga Karagülle, kızlar yüzme yarışında ise İnci Nil Akgün birinciliği elde ederek yarım altın kazandı. Yağlı direk yarışmasında ise birinciliği son üç senenin şampiyonu Önder Akkaya tekrar elde etti. Akkaya, üçüncü kez yarışmayı kazanarak bir kez daha koçun sahibi oldu.

Düzenlenen etkinliğe Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, çeşitli kamu kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.