Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Haydar Demirbaş’tan(60), 28 Temmuz Cuma gününden bu yana haber alınamıyor. Demirbaş’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan Haydar Demirbaş, 28 Temmuz Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi Koyunlu Caddesi’ndeki evinden çarşıya çıkacağını belirterek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Tüm kişisel eşyalarını evde bırakarak dışarı çıkan Demirbaş’ın ailesi, Cuma günü kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Demirbaş’ın başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Demirbaş, Pazartesi gününden bu yana AKUT ekipleri tarafından aranıyor.