Sinop Belediyesi’nin düzenlediği şiir ve müzik dinletisinde, şair Nevzat Çelik ve müzisyen Uğur Karataş, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sinop Belediyesi’nin düzenlediği şiir ve müzik dinletisinde, şair Nevzat Çelik ve müzisyen Uğur Karataş, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Sinop Belediyesi’nce Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenen şiir ve müzik dinletisi yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikte aslen Boyabat doğumlu olan şair Nevzat Çelik ve beraberinde müzisyen Uğur Karataş, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Nevzat Çelik’in hayat hikâyesinin anlatıldığı belgesel ile başlayan etkinlik, şiir ve türkülerle devam etti.

Dinletiye katılan Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, Nevzat Çelik ve Uğur Karataş’a katılımları için günün anısına hediye takdim etti.