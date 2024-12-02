Sinop’ta karın yağmasıyla birlikte Sinoplu vatandaşlar Soğuksu’ya akın etti.

Sinop kent merkezinde yüksek kesimlere göre daha az kar yağması üzerine Sinoplular kilometrelerce yol kat ederek kar yağışının daha yoğun bulunduğu Soğuksu ve Dranaz mevkisine akın etti. Sinoplu vatandaşlar karın etkili bulunduğu yüksek kesimlere çıkarak beyaz örtünün tadını çıkardı. Beyaz örtüye hasret kalan vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı. Neşeli ve samimi dakikalar geçiren vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beyaz örtünün keyfini yaşamak için Soğuksu’ya geldiklerini söyleyen Berna Dikmen, “Hafta sonunu değerlendirmek için Sinop merkezden sırf kar keyfi için geldik. Çayımızı içiyoruz. Mangalımızı yaptık, keyifli bir gün geçiriyoruz. Karın keyfini çıkarmak isteyen, kartopu oynamak isteyen, ateş yakıp mangal yapmak ve çayını kahvesini içip keyif yapmak isteyen vatandaşlar kesinlikle buraya gelip bu beyaz örtüyü görmeli" dedi.