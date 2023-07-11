Sinoplu karate sporcusu Kübra Nur Tiryakioğlu, Bulgaristan’ın Varna kentinde yapılan Dünya Kyokushin Birliği (KWU) U21 Dünya Kupası Şampiyonası’nda dünya 3’üncüsü oldu.

Avrupa şampiyonluğundan sonra Balkan Open Şampiyonası’nda da U21 -55 kg’da 1.lik elde edip dünya şampiyonluğuna hak kazanan başarılı sporcu Kübra Nur Tiryakioğlu, son olarak Bulgaristan’da Türkiye ve Sinop’u temsil etti.

Pendik Güzelyalı Gençlik Spor Kulübü sporcusu Sinoplu Boyabatlı genç sporcu Tiryakioğlu, 03-10 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Varna kentinde gerçekleştirilen Dünya Kyokushin Birliği (KWU) U21 Dünya Kupası Şampiyonası’nda 18-21 yaş kategorisinde dünya 3’üncüsü oldu. Başarılı sporcu Tiryakioğlu, Kyokushin yarışmasında KWU takımlarında güçlü rakipleri karşısında büyük başarı elde etti. Almanya, Kazakistan ve Bulgaristanlı rakiplerini tek tek eleyen sporcu dünya 3. olarak göndere Türk bayrağını çektirdi.

Şampiyon sporcu Kübra Nur Tiryakioğlu "Başta babam Erdoğan Tiryakioğlu, annem Saime Tiryakioğlu, hocam İsmail Keskin’e sonsuz teşekkür ederim. Güzelyalı Gençlik Spor Kulübü olarak hedefimiz büyük. Bizlere dualarınızı eksik etmeyiniz" dedi.