Sinoplu milli tekvandocu Hikmet Faruk Tosun, Balkan şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

28-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Romanya’nın Oradea kentinde yapılacak olan 24. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Sinoplu sporcu Hikmet Faruk Tosun, 74 kilogram büyük erkekler kategorisinde Milli Takım’a davet edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Kuzey Yıldızı Spor Kulübü Başkanı Fatih Özçelik, “Bu yıl iyi bir çıkış yapan sporcumuz Hikmet Faruk Tosun, Romanya’da yapılacak 24. Balkan Tekvando Şampiyonası’na katılacak. Sporcumuz çalışmalarına hocaları nezaretinde devem ediyor. Balkan Şampiyonası’nda da başarılı sonuçlar bekliyoruz. Sporcumuz Hikmet’e ve Milli Takımımıza başarılar dilerim” dedi.