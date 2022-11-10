Adana’da görev yaptığı 1992 yılında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Sinoplu polis memuru Salih Saraç’ın ismi, memleketindeki polis merkezine verildi.

Adana’da görev yaptığı 1992 yılında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Sinoplu polis memuru Salih Saraç’ın ismi, memleketindeki polis merkezine verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi’nde görev yaparken 21 Nisan 1992 tarihinde teröristlerce resmi araca açılan çapraz ateş sonucu şehit düşen Salih Saraç’ı meslektaşları unutmadı. Şehidin ismi törenle Fatih Caddesi üzerindeki Polis Merkezi Amirliği’ne verildi.

Şehidin eşi Zuhal Saraç, “Eşim çok iyi bir insandı, görevine çok düşkündü. Allah diğer meslektaşlarına hayırlısıyla emekli olmak nasip etsin, kolay bir şey değil. Giden gidiyor ama geride kalanlar için çok zor. Allah rahmet eylesin, çok memnun oldum ama ismini her geçişimde gördüğümde içim kan ağlıyor diyebilirim. Kendi memleketinde adının yaşatılmasına çok memnun oldum, çok gururlandım” dedi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, şehidin kızı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ebru Saraç Özdağlı katıldı.