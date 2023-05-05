Robotex Antalya Ulusal Şampiyonası’nda birincilik elde eden Sinoplu robotik takımı Asimov Effect Jr, Estonya Talinn Uluslararası Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil edecek.

Antlaya’da 29-30 Nisan tarihlerinde düzenlenen Robotex Ulusal Şampiyonası’na Sinop’tan katılan robotik takımı Asimov Effect Jr, kendi kategorisindeki 17 takımı eleyerek birinci olmaya hak kazandı. Öğrenciler, 18-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Robotex Estonya Talinn Uluslararası Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil edecek.

Robotik Takımı Koçu ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ecem Kerim, ilk hedefleri olan Türkiye birinciliğini elde ettiklerini, şimdi ise uluslararası arenada derece kazanmayı hedeflediklerini söyledi. Kerim, “Okulumuz STEM sınıflarında robotik, kodlama ve yazılım eğitimi alan öğrencilerimiz içinden seçtiğimiz takımımızla ilk önce Safranbolu’da düzenlenen bölge şampiyonasında, ardından Antalya’da toplam 250 takımın katıldığı şampiyonada kendi kategorimizdeki 17 takımı geride bırakarak Türkiye birincisi olduk. Böylelikle ülkemizi Estonya’da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandık. İnanıyoruz ki uluslararası arenada da iddialıyız ve güzel bir dereceyle dönmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Kerim, yarışmaya katılmalarındaki temel gayelerinin derece almanın yanı sıra çağın önde gelen teknolojisi olan robot ve robotik kodlamayı öğrencilere aşılamak olduğunu vurguladı.