Sinop’ta miniklerle birlikte sahilde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’dan ‘fahri temizlik müfettişi’ kartıyla yetki alan çocuklar, zaman zaman büyüklerini çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı.

Sinop’ta miniklerle birlikte sahilde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan’dan ‘fahri temizlik müfettişi’ kartıyla yetki alan çocuklar, zaman zaman büyüklerini çevreyi kirletmemeleri konusunda uyardı.

Sinop Kent Konseyi’ne bağlı meclis üyeleri, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte sahil boyunca çevre temizliği etkinliği düzenledi. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte çimenlere ve kaldırım kenarlarına bırakılan çöpler toplandı. Çocuk Meclisi üyesi miniklere ise ‘fahri müfettiş’ kimlik kartı takılarak, yere çöp atıp çevreyi kirletenleri uyarma yetkisi verildi. Minikler zaman zaman büyüklerine çevreyi kirletmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Ayhan, “Bugün burada Sinop Belediyesi Kent Konseyi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Kadın Meclisimizle beraberiz. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. En güzel temizliğin kirletmemek olduğu bilinciyle Sinop’ta hem küçük çaplı bir temizlik kampanyası yapacağız, hem de bu kampanya öncesinde gençlerimize, çocuklarımıza birer yetki kartı vereceğiz. Fahri temizlik müfettişi kartını yakalarına asacak çocuklarımız, onlar da büyüklerini uyaracak. ‘Daha temiz daha güzel bir çevrede yaşamak istiyorum, lütfen benim yaşam alanımı, oyun alanlarımı kirletmeyin’ diyerek büyükleri uyaracaklar” diye konuştu.

Sabahattin Ali Etkinlik Alanı’nda başlayan çevre temizliği etkinliği, sahil boyunca devam ederek Karakum mevkisinde sona erdi.