Sakarya’da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na katılan Sinop Gençlik Spor Kulübü Kürek takımı farklı kategorilerde yarışlardan dereceyle döndü.

Sakarya’da düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası’na katılan Sinop Gençlik Spor Kulübü Kürek takımı farklı kategorilerde yarışlardan dereceyle döndü.

Türkiye Kürek Federasyonu faaliyet programında yer alan Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sakarya’nın Serdivan ilçesinde düzenlendi. Sapanca Gölü kıyısında bulunan kano-kürek parkurunda bin ve 2 bin metre mesafede gerçekleştirilen yarışlarda, 33 kulüpten yaklaşık 500 sporcu farklı kategorilerde mücadele etti. Şampiyonaya katılan Sinop Gençlik Spor Kulübü Kürek Takımı yarışlardan dereceyle döndü.

Sinop Gençlik Spor Kulübü Kürek Takımı oyuncuları U19 Kızlar 4x+ kategorisinde Efnan Sezgin, Aslı Yazıcı, Elif Berna Taban, Sıla Kanat, Umut Can Özdemir Türkiye 2.’si, U19 Kızlar 2x kategorisinde Efnan Sezgin ve Aslı Yazıcı Türkiye 4.’sü, U19 Erkek 1x kategorisinde Oğuz Kekeç Türkiye 3.’sü, Yıldız Büyük Kadınlar 2x kategorisinde Melike Ezgi Gündoğdu ve Ceyda Çiğdem ise Türkiye 4.’sü oldu.

Sinop’ta kürek branşını geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Sinop Gençlik Spor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, “Amacımız Sinop’u ve Sinoplu gençleri tanıtmak, yapabileceklerimizi herkesin görmesini sağlamak. Sinop’ta kürek branşını geliştirmek, milli takıma sporcular yetiştirmek istiyoruz. İlimizdeki kürek başta olmak üzere diğer branşlardaki sporcularımızın ailesine ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmelerini hocalarımızın eşliğinde sağlamak kulübümüzün amaçlarından. Bu doğrultuda büyük bir özveri ile çalışan sporcularımız yarışlarda muhteşem bir performans sergileyerek büyük başarılar elde ettiler. Sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.