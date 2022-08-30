Sinop’un Gerze ilçesinden yola çıkan 2 ultra doğa yürüyüşçüsü kadın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için tam 30 kilometrelik yolu 8 saatte yürüyerek yanlarında getirdikleri bayrağı teslim etti.

Sinop’un Gerze ilçesinden yola çıkan 2 ultra doğa yürüyüşçüsü kadın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için tam 30 kilometrelik yolu 8 saatte yürüyerek yanlarında getirdikleri bayrağı teslim etti.

Sinop Gerze Kuzey Ultra Doğa Yürüyüşçüleri Neslihan Çavdar(50) ve Bilge Kuroğlu(53), 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması için Gerze’den sabahın ilk ışıklarında yola çıktı. Merkez ilçeye doğru hareket eden kadınlar 30 kilometrelik yürüyüşlerini tam 8 saatte tamamladı. Yanlarında getirdikleri Türk bayrağını ise İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde kendilerini karşılayan Sinop Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine öperek teslim etti.

Neslihan Çavdar, “Bugünkü etkinliğimizin amacı Gerze Kuzey Doğa Yürüyüşçüleri olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılını kutlamak, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimiz ve onların yanında bulunan kadınlarımız için bu yürüyüşü yaptık. Gerze’den saat 06.30’da yola çıktık. Gerze’den Sinop’a aralıksız 30 kilometre yürüdük. Yaklaşık 8 saat sürdü. Burada bayrağı arkadaşımıza teslim ettik” dedi.

“Başardığımız için mutluyum”

Başlattıkları yürüyüşü başardıkları için mutlu olduğunu belirten Çavdar, “Arkadaşım Bilge ile beraber bu yürüyüşü başardığımız için mutluyum, huzurluyum. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı bize armağan etmesi, şehitlerimizin Şerife Bacımızın, Fatma Bacımızın, Kezban Bacımızın aklımıza gelmeyen şehit kadınlarımızın ruhları şad olsun, iyi ki varlar, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuşlar” şeklinde konuştu.

“Gazilerimizi de unutmayalım"

Bilge Kuroğlu ise “30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle yürüyüşe başladık. Gerze’den Sinop’a geldik. Ayrıca şunu belirtmek isterim: Şehitlerimiz var ama bir de bize bu ülkeyi bırakan gazilerimiz var. Gazilerimizi de unutmayalım” ifadelerini kullandı.