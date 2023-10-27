Sinop’un Gerze ilçesinde öğretmenlik yapan aynı zamanda çiftçi olan bir vatandaş, tarlasına traktörüyle "Cumhuriyet" yazdı.

Sinop’un Gerze ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Vedat Eren, Belören köyünde bulunan arazisine Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle “Cumhuriyet” yazdı. Eren, yerden tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet” yazdı.

Vedat Eren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Atatürk’ün "Köylü milletin efendisidir" sözüne istinaden bu yazıyı yazdığını belirtti. Yazıyı yaklaşık 2 saatte yazdığını belirten Vedat Eren, “Türkiye üretimde çok önemli bir rol oynuyor. Cumhuriyet’in 100. yıl sebebiyle ben de tarlama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hediye olsun diye Cumhuriyet yazmak istedim. Ne mutlu Türk’üm diyene. Nice 100 yıllara. Cumhuriyetimiz yaşasın. Yazıyı görenler tebrik ediyor” dedi.