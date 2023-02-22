Sinop’un Demirci Köyü Balıkçı Barınağı’nda 2 yıldır heyelan devam ederken, barınakta herhangi bir çalışma yapılmaması balıkçıları endişelendiriyor. Balıkçılar barakalarını terk etmek zorunda kalıyor.

Sinop’un Demirci Köyü Balıkçı Barınağı’nda 2 yıldır heyelan devam ederken, barınakta herhangi bir çalışma yapılmaması balıkçıları endişelendiriyor. Balıkçılar barakalarını terk etmek zorunda kalıyor.

Sinop’ta yaklaşık 2 yıl önce Demirci köyünde bulunan balıkçı barınağında heyelanlar meydana geldi. Limanın zemininde ve bazı duvarlarında çatlaklar oluşurken, çevresinde ise toprak kayarak zaman zaman liman içinde araçların geçişini engelledi. Afetin üzerinden 2 yılı aşkın süre geçmesine rağmen yaşanan heyelanlarla ilgili herhangi bir çalışma başlamadı.

Balıkçılar barakaları terk edip gidiyor

Demirci köyü limanında bulunan balıkçı Yavuz Torlak, “Burası iki seneden beri böyle, heyelan ve toprak kayması devam ediyor. Hiç kimse gelip bakmadı, ilgilenen olmadı. Toprak kayması bizim yaşam alanımızı engelliyor. Bizim kulübelerimiz barınaklarımız var, toprağın oynamasıyla kulübelerimiz de oynuyor. Birkaç arkadaşım kulübesini kaldırmak zorunda kaldılar. Heyelan bana kadar da geldi, tam kapımın dibinde şu anda. Eğer kar yağarsa ben de yandım” diye konuştu.

Balıkçı Torlak ve limandaki diğer balıkçılar, yetkililerden yardım istiyor.