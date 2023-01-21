Sinop’ta "Ulak 4,5G" baz istasyonlarının kurulum çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Sinop’ta "Ulak 4,5G" baz istasyonlarının kurulum çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Evrensel Hizmet Projeleri çerçevesinde Sinop’ta, tamamen yerli ve millî imkânlarla yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Ulak 4,5G baz istasyonlarının kurulum projesini hayata geçiriyor. Bu çerçevede bakanlığın altyapı kurmaya devam ettiği Ayancık Dedeağaç ve Hüseyinbey köyü, Gerze Tepealtı, Erfelek Avlağısökü ve Himmetoğlu köylerinde baz istasyonlarının kule montaj çalışmaları bitmek üzere. Ayrıca bu yapılan istasyonlara ilave olarak mart ve nisan aylarında 9 noktada daha kurulum çalışmalarına başlanacak.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, sosyal medya hesaplarından “Sinop’umuzda, cep telefonu çekmeyen yer kalmayacak. Kule montaj çalışmalarının tamamlanması sonrasında tamamen yerli baz istasyonu olan ULAK’ın hizmete girecek olmasını gurur verici bulduğumu ifade etmek istiyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.