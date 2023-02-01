Sinop’ta 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen ‘Kadrajımdan Sinop Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda, toplam 289 katılımcının 896 eser arasından 5 fotoğraf ödüle ve 57 fotoğraf seçici kurul tarafından sergilenmeye layık görüldü. Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışına Sinop Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Ali Osman Bulat, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, kamu kurum amirleri ve davetliler katıldı.

Sinop’ta bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kadrajımdan Sinop Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda seçilmiş 57 fotoğraf sergilendi.

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