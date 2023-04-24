Ramazan Bayramı boyunca farklı şehirlerden Sinop’a 47 bin 366 araç geldi, Sinop’tan farklı şehirlere ise 50 bin 682 araç gittiği tespit edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait şehrin giriş noktalarında bulunan plaka tanıma sistemi(PTS) incelemelerine göre, Ramazan Bayramı boyunca farklı şehirlerden Sinop’a giriş yapan araç sayısı 47 bin 366, Sinop’tan farklı illere giden araç sayısı ise 50 bin 682 olarak tespit edildi.

Ayrıca Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nce Ramazan Bayramı’nda şehrin farklı noktalarında vatandaşların can güvenliği için denetimler düzenlendi. Bayram dönüşünde memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücülerin kurallara uyarak güvenli seyahat etmeleri amacıyla gerçekleştirilen dron destekli trafik kontrolünde 907 araç kontrol edildi. Çeşitli kural ihlali gerçekleştiren 27 araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.