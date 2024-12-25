Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Erfelek ilçesindeki Karasu Deresi’nde 2. kısım ıslah çalışmalarının başlayacağını duyurdu.

Vali Özarslan, yapılacak çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi vererek, bölgenin altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülmesi amacıyla önemli adımlar atılacağını belirtti. Vali Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erfelek Karasu Çayı ıslah çalışmaları başlıyor. DSİ Samsun Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmalar arasında sözleşmesi imzalanan ıslah çalışmaları kapsamında; ekonomik ömrünü tamamlayan, yol standartları çok düşük ve ihtiyacı karşılamayan köprülerin yerine dokuz adet yeni köprü inşa edilecek. Bu köprülerden; ikisi Akliman ile Hamsilos’u birbirine bağlayan, yedisi (7) ise Karasu Çayı’nın her iki yakasında bulunan köylerimizi birbirine bağlayan köprüler olacak. Yaklaşık 600 milyon TL bedelli dokuz adet köprü yatırımları Sinop’umuza hayırlı olsun" dedi.