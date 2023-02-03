Sinop’ta yatırım programında olan 26 projenin toplam tutarının 24 milyar 297,2 milyon TL ve projelerin 2023 yılı yatırımının ise 871,7 milyon TL olduğu belirtildi.

Sinop’ta yatırım programında olan 26 projenin toplam tutarının 24 milyar 297,2 milyon TL ve projelerin 2023 yılı yatırımının ise 871,7 milyon TL olduğu belirtildi.

Sinop Valiliği toplantı salonunda kamu kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2022 yılında gerçekleşen yatırımlar ve 2023 yılında yapılması planlanan yatırımlar görüşüldü.

11 projeye tasfiye

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 2022 yılında toplam 478 adet proje üzerinde çalışıldığını ve bu projelerin 313 adedinin tamamlandığını kaydederek, “Diğer 165 projeden 99 adet proje devam etmektedir, 11 proje ise tasfiye edilmiştir. 13 adet proje ihale aşamasında olup, 42 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır” diye konuştu.

2023 yılı yatırımı 871 milyon 717 TL

Vali Karaömeroğlu, 2022 yılında üzerinde çalışılan projelerin toplam değerinin 15 milyar 441 milyon 45 bin 352 TL olduğunu ve bu projelere toplam 5 milyar 165 milyon 472 bin 622 TL harcama yapıldığını belirtti. Ayrıca 15 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 yılı yatırım programında, Sinop’tan 26 projenin toplam tutarının 24 milyar 297 milyon 212 bin 358 TL ve projelerin 2023 yılı yatırımının ise 871 milyon 717 bin TL olduğunu belirtti.

Boyabat Çevre Yolu 2023’te

Devam eden projeler arasında Boyabat Çevre Yolu, Ayancık Devlet Yolu Kargı-Osmancık-Saraydüzü yolu ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde 2021 Ağustos selinde zarar gören köy grup yollarının onarım çalışmaları olduğu kaydedildi. Vali Karaömeroğlu, Boyabat Çevre Yolu projesinin 2023 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Toplantı sonunda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Karaömeroğlu, ilgili kurum yetkililerinden bilgi aldı.