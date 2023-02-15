Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop’taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna toplam 1445 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sinop’taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna toplam 1445 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında tüm illerden olduğu gibi Sinop’tan da afetin ilk anından itibaren bölgeye çok sayıda görevli ekip ve yardım tırı sevk edildi. Yapılan yardımlar devam ederken Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Afet ve Koordinasyon Merkezi’nce yapılan çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi.

Afetin ilk gününden itibaren Sinop’tan aynî yardımlardan oluşan 181 tır yardım malzemesinin koordineli olarak deprem bölgesine sevk edildiğini kaydeden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her türlü yardım malzemesi için de çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Gıda yardımlarının yanı sıra barınma ve ısınma ihtiyaçları için de yardımlar yapıldığını kaydeden Vali Karaömeroğlu, “Sinop Organize Sanayi’de deprem bölgesinde çadırlara serilmek üzere şilte üretimini gerçekleştirdik, gün itibariyle de şilteler Sinop’tan gönderdiğimiz komandolar tarafından çadırlara serildi. Yine deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan yakacak malzemeleri hazırladık. Bugüne kadar 30 tırı aşan yakacak malzemesini deprem bölgesine ulaştırdık. Valiliğimiz koordinesinde sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle 2 tanker mazot, 1 tanker benzin deprem bölgesine gönderdik. Deprem bölgesine sevk ettiğimiz 13 konteyner ve 360 AFAD çadırı kurulumu yapılarak vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarına bir nebze olsun destek olmaya çalıştık” diye konuştu.

Deprem afeti sonrasında Sinop’a gelen misafirler için Mahmud Kevevi KYK yurdunu ‘barınma merkezi’ olarak faaliyete geçirdiklerini belirten Vali Karaömeroğlu, “Şu anda il ve ilçeler olmak üzere toplam 1445 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Misafir vatandaşlarımızın giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nda sosyal mağaza marketimizi de faaliyete geçirdik” şeklinde konuştu.

Ayrıca Sinop’tan afet bölgesine ve afetzedelere yapılacak yardımların daha sağlıklı koordine edilmesi amacıyla internet sitesi faaliyete geçirdiklerini de belirten Vali Karaömeroğlu, “Valiliğimizce ‘Sinoptekyurek’ internet sitemizi açtık. Deprem bölgesinde ya da ilimizde gönüllü olarak görev almak isteyen, misafir ailelerimiz için konaklama imkânı sağlamak isteyen, misafir ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllü olarak yolcu ve yük taşımak isteyen vatandaşlarımız bu site üzerinden başvurularını valiliğimize iletmeye devam ediyorlar” dedi.