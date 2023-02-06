Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, iş insanlarına seslenerek “Deprem bölgesinde çok acil her türlü iş makinasına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, iş insanlarına seslenerek “Deprem bölgesinde çok acil her türlü iş makinasına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sinop Valiliği İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar başladı. Sinop’ta yardım toplama merkezi olarak 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu’nu belirlendi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, afet bölgesinde kışlık giyim, battaniye, ısıtıcı gibi ihtiyaçlar oluşabileceğinden tüm Sinoplu vatandaşları depremzedeler için el birliği olmaya davet etti.

“Şimdi birlik zamanıdır”

Sinop Valisi Karaömeroğlu, "Deprem bölgesinde en acil ihtiyaçların başında iş makinaları ve her türlü iş araç gereçleri gelmektedir. Elinde iş makinası ve iş araç gereçleri bulunan tüm iş insanlarımıza sesleniyorum, şimdi birlik zamanıdır. Elinde gerekli ekipmanları bulunan iş insanlarımızın valiliğimiz ile irtibata geçmesi hayati önem taşımaktadır. Bu konuda da duyarlı olacaklarına eminim. Koordinasyon merkezimiz görev başında olup, 24 saat kesintisiz hizmet verecektir” dedi.