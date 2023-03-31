Sinop Üniversitesi’nde ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerden isteyenler, 3 Nisan itibariyle derslerini yüz yüze alabilecek. Derslere katılamayanlar ise uzaktan eğitime devam edecek, derslerde devam zorunluluğu bulunmayacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından Yüksek Öğretim Kurumu’nca (YÖK), üniversitelerde bahar yarıyılı başlama tarihi ertelenmiş, Sinop Üniversitesi işletmelerde uygulamalı olarak işlenen dersler hariç görülen derslere uzaktan eğitimle devam etmişti. Sinop Üniversitesi’nde bahar yarıyılında ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerden isteyenlerin 3 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitime devam edebilecekleri belirtildi. Bulunduğu şehirden ayrılmak istemeyen öğrencilerin ise uzaktan eğitime devam edebilecekleri, bahar döneminde devam zorunluluğu olmayacağı kaydedildi.

Ara sınavların ise 8-20 Nisan tarihleri arasında uzaktan yapılacağı bildirildi.