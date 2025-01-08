Sinop Üniversitesi Kampüsü giriş kapısına bırakılan şüpheli paket, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı.

Olay, saat 18.45’te saatlerinde Sinop Üniversitesi Kampüsü B giriş kapısında meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanları, paketi inceledikten sonra kontrollü patlama yöntemi uyguladı. Yetkililer, patlatılan paketin içerisinden giysiler çıktığını açıkladı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü ve paketin kim veya kimler tarafından bırakıldığının araştırıldığı belirtildi.