Sinop Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi arasında Akademik İşbirliği Protokolü imzalandı.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir Akademik İşbirliği Protokol töreninde yaptığı konuşmada; “Sinop Üniversitesi’nin akademik kapasitesini arttırmak, eğitim imkanlarını geliştirmek amacı ile geçen hafta yıllarca öğretim görevlisi, öğretim üyesi ve dekan olarak hizmet verdiğim Selçuk Üniversitesi ile Akademik İş Birliği Protokolü yaptık. Şimdi de mezunu olduğum Gazi Üniversitesi ile Akademik İş Birliği Protokolü yapıyoruz. Her iki üniversitemizin de akademik sıralamalarda ilk 20’de olan üniversitelerimiz olduğunun altını çiziyorum. İmzalanan protokollerle üniversitelerimiz arasında ortak konferanslar, sempozyumlar, seminerler, bilimsel çalışmalar, öğretim elemanı, araştırmacı ve öğrenci değişimi gibi çeşitli alanlarda iş birliği fırsatları doğuyor” dedi.

Ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, “Mezunumuz Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in bir Sinoplu olarak doğduğu, büyüdüğü topraklara rektör olarak hizmet verdiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Değerli hocamızda gayreti, samimiyeti ve heyecanı hissediyorum. Türkiye üniversiteleri arasında müstesna bir yere sahip Gazi Üniversitesi olarak böylesi bir gayrete bigane kalamazdık ve birlikte çalışma imkanlarını, işbirliği imkanlarını araştırdık. Sonuçta böylesi bir protokol ortaya çıktı. Çok nitelikli bir iş birliği sürecini birlikte yöneteceğiz. Hem Sinop Üniversitemize hem de Gazi Üniversitesine katkı sunacak bir dönemin başladığını söylemek istiyorum. Üniversitemizin imkanları Rektörümüz Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in emrindedir” diye konuştu.

Bilimsel ve kültürel çalışmaların yürütülmesi için hazırlanan iş birliği protokolü Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız tarafından imzalanması ardından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ‘Hoca Ahmet Yesevi ve Türk Dünyası’ başlıklı bir konferans gerçekleştirdi.

Konferans açılışında bir selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, “Tarih yazan, tarihin akışını değiştiren yolculuklar vardır ve tabi ki de yollar. Ama yolu da yolculuğu da değerli kılan yolculardır. Hoca Ahmet Yesevi ve O’nun izini takip edenler, Semerkant’tan başlayıp Bosna Hersek Balagay tekkesine uzanan bu yolculukları ile bugünkü kimliğimizin Türk-İslam kimliğinin oluşmasında da en önemli etkendir. Bugün bu coğrafyada bu kimliği taşıyorsak Hoca Ahmet Yesevi’nin izinden gidenlerin yaptığı bu yolculuk sayesinde olmuştur. Bu yolculuk aynı zamanda bugünkü modern bilimin oluşmasını da sağlamıştır. Bu yolculuk bilim tarihi açısından da çok önemlidir’ şeklinde konuştu.

Ardından konferansa geçildi. Konferansta Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız Hoca Ahmet Yesevi’nin ailesi, hayatı ve aldığı eğitim hakkında bilgiler verdi. Konuşmasında ‘Yesevi’nin ideali, beşer olan insanın insanlığının farkına varması üzerine idi. Bu mücadelede vaktin kullanımı üzerine Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatından kesitler veren Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, ‘Hoca Ahmet Yesevi’nin vaktinin üçte birini ibadet ile, üçte birini ilim ile, okumak ile, üçte birini ise mesleğini icra ederek geçirdiğini’ söyledi. Binlerce öğrenci yetiştirerek Anadolu’nun ve Balkanlar’ın Türkleşmesini ve İslamlaşması uğruna büyük emek verdiğini vurguladıktan sonra aktüel siyasi dile dair de açıklamalarda bulundu. Konferansın son bölümünde ’Türkistan yerine Orta Asya, Türk Cumhuriyetleri yerine Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan Türkü yerine Azeri dedirten bir akıl var. Bu tuzağa düşmeyin” ifadelerini kullandı.

Program, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir’in Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız’a günün anısına hediye takdiminde bulunması ile sona erdi.