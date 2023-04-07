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Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyum içerisinde ekip çalışmaları yürüten hastane çalışanları kutlanarak, seviye 7 olma yolunda çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Sinop Türkeli Devlet Hastanesi, sağlık kuruluşlarının seviyesinin belirlendiği uluslararası HIMMS kriterlerinde O-EMRAM 6. seviyesine yükseldi. Sinop’ta HIMMS listesinde yerini alan altıncı hastane olan Türkeli Devlet Hastanesi, dijital hastane olarak tescillenerek belgesini almaya hak kazandı.

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