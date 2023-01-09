AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 380 dairelik Sinop toplu konutlarında ihalenin yenilendiğini, inşaatın kaldığı yerden yeniden başlayacağını söyledi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 380 dairelik Sinop toplu konutlarında ihalenin yenilendiğini, inşaatın kaldığı yerden yeniden başlayacağını söyledi.

Milletvekili Maviş, yüklenici firmanın işi bırakması nedeniyle yarım kalan toplu konutlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Maviş, “Yaşanan ekonomik dalgalanmalardan dolayı TOKİ ihalesini alan müteahhit bir müddet sonra işi bırakmak durumunda kaldı. Bu nedenle ihale yenilendi. TOKİ ihaleyi kesinleştirdi. Müteahhit firmayla bir ay içerisinde sözleşme imzalanmış olacak. Böylelikle konutlar kaldığı yerden hızlı bir şekilde başlayacak inşallah. Hak sahibi arkadaşlarımıza çok süratli bir şekilde konutlarının verilmesi için biz de takip edeceğiz. TOKİ konutlarını teslim edeceğiz. Ancak şunu da buradan yine duyurmuş olayım. Aynı şekilde bir milyon sosyal konut kapsamında Cumhurbaşkanımızın müjdelediği sosyal konut kapsamında Sinopumuza 2. etap da yapılacak. Böylelikle aslında TOKİ 380 konutun dışında yeni ilavelerle beraber daha çok sayıda TOKİ konutunu hemşehrilerimize sunmuş olacağız" diye konuştu.