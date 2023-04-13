Sinop, İstanbul’da düzenlenen EMITT Fuarı’nda tarihi ve kültürel mirasları ile turizm potansiyelini sergiliyor.

İstanbul’da fuar merkezinde gerçekleşen 26. EMITT Fuarı’nda Sinop Belediyesi, Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO), kentin turizm potansiyeli ile tarihi ve kültürel mirasını ulusal ve uluslararası platformda tanıtmak amacıyla yerini aldı.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Fuar merkezindeki standımıza İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizi, Sinop’u yakından tanımak isteyen Sinop dostlarını bekliyoruz” dedi.