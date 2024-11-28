Sinop’ta 30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı öncesi tarihi Şehitler Çeşmesi, belediye ekipleri tarafından detaylı şekilde temizlenerek anma gününe hazır hale getirildi.

30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı öncesinde tarihi Şehitler Çeşmesi, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Belediye temizlik görevlileri tarafından detaylı bir şekilde temizlenen çeşme, ardından itfaiye ekipleri tarafından suyla yıkandı. Çalışmalar kapsamında, tarihi yapının çevresindeki alanlar da titizlikle düzenlenerek anma gününe hazır hale getirildi.

Belediye yetkilileri, bu tür çalışmalarla hem kentin tarihi dokusunu korumayı hem de şehitlere olan saygıyı ifade etmeyi amaçladıklarını belirtti.

Tarihi Şehitler Çeşmesi, 30 Kasım Deniz Şehitleri Anma Programı kapsamında düzenlenecek törenler için ziyaretçilerini bekliyor.