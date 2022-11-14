Sinop’ta 33 milyon TL yatırımla başlatılan yeni ve modern şehir stadyumunda çalışmalar yüzde 95 tamamlandı. Stat hizmete girdiğinde kentteki kulüplerin yanı sıra, ulusal şampiyonalar da oynanacak.

Sinop’ta 33 milyon TL yatırımla başlatılan yeni ve modern şehir stadyumunda çalışmalar yüzde 95 tamamlandı. Stat hizmete girdiğinde kentteki kulüplerin yanı sıra, ulusal şampiyonalar da oynanacak.

Sinop’ta eski Dokuzoğlu Şehir Stadyumu yıkılarak, revize ihale ile başlanan yeni ve modern stadyumda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. 22 bin metrekare alanda inşa edilen ve 10 bin seyirci kapasitesine sahip yeni statta genel inşaatın ardından saha içi düzenlemelerde son aşamaya gelindi. Çevre düzenlemesinin ise kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Projenin geleceğe yönelik daha modern ve daha yenilikçi yapılması için il yöneticilerinin büyük emek verdiğini söyleyen Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ayhan Özhan, “Burası bir il olduğu için önümüzdeki yıllarda buradaki kulüplerimizin nereye geleceğini bilemeyiz. İlimizin nüfusu bugün 55 bin civarında ama 5 sene sonra ne kadar nüfus olacağını bilemeyiz. Yatırımlar ileriye dönük, 30 yıllık 50 yıllık olması lazım. Biz de bunun için stadımızı buraya 10 bin kişi kapasiteli yapılmasında çok mücadele ettik ve başardık. Çimler döşendi, koltuklarımız hazır geliyor. Çevre düzenlemesiyle birlikte Sinop’umuzun futbol camiamızın huzurlarına sunulacak” diye konuştu.

Türkiye şampiyonaları yapılacak

Başkan Özhan, yapılan stadın Sinop’taki kulüplerin dışında Türkiye derecesinde bazı final müsabakalarının da oynanacağını, çeşitli etkinliklerin de yapılacağını kaydetti. Özhan, “Burayı kulüplerimiz kullanacak fakat biz Türkiye şampiyonaları alacağız. Belki Süper Lig takımlarımız burada maç oynayacak, seyircileri gelecek, çeşitli organizasyonlar olacak. İlimizin esnafı da buradan para kazanacaktır, bacasız fabrika haline gelecek inşallah” şeklinde konuştu.

Ayrıca Özhan, projenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.

“Sinop’un spor çehresi değişmiş olacak”

Sinopspor Yönetim Kurulu Üyesi Ender Liman, “Stat bitmek üzere, çimlendirme işi tamamlandı. Stadın yanında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası için girişimde bulunduk. Binayı bitirmek üzereyiz, futbolcuların konaklayacağı, yemek yiyeceği, alt yapıların barınacağı bir tesis kazandırdık, o da bitmek üzere. Stadımız da bittiğinde Sinop’un spor anlamında çehresi değişmiş olacak” dedi.