Ada Mahallesi’nde bir süre kesinti yaşanmasının ardından tekrar su verildi.

Sinop’un en yoğun yerleşim bölgelerinden olan Ada Mahallesi’ndeki şehir şebekesinde sabah saatlerinde patlayan su borusu nedeniyle arıza meydana geldi. Çalışmalara başlayan Sinop Belediyesi ekipleri, asfaltı açarak arıza oluşan bölgeye ulaşıp ve müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yaşanan arıza giderilerek şebeke tekrar aktif hale getirildi.

Sinop’ta şehir şebekesi borusunda çatlak meydana geldi, en yoğun yerleşime sahip mahallede su kesintisi yaşandı. Ekiplerin çalışmasıyla arıza giderildi.

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