Sinop Kent Meydanı Projesi’nin tamamlanmasının ardından, tarihi surların ve Saat Kulesi’nin karşısında kalan 21 binada dış cephe iyileştirme çalışmaları başladı. Proje tamamlandığında caddedeki binalar kentin dokusuna uyumlu halde tek renk olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Sinop Kent Meydanı Projesi’nin Atatürk Caddesi, Uğur Mumcu Meydanı ve İskele Meydanı’nı kapsayan çalışmaları tamamlandı. Projenin sonraki etabı olan Tarihi Saat Kulesi karşısında bulunan 21 binanın dış cephe iyileştirme çalışmaları başladı.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çıngıl, “Biz de bu projeye bütüncül katkı sağlamak amacıyla Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 21 binanın, Sinop’a yakışır şekilde görsel bütünlük sağlamak adına cephe iyileştirme projesine başladık. Yüklenici firmaya iş teslimini yaptık ve hızlı şekilde çalışmamızı nihayetlendirerek yaz sezonunda özellikle Sinop’a gelecek olan misafirlerimize tarihi surların ortaya çıkmasıyla birlikte hem sağ hem de sol cephedeki görsel bütünlüğü sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Mayıs ayında başlayan çalışmaların yaz sezonunda tamamlanmasını planladıklarını kaydeden Çıngıl, dış cephe çalışması olması nedeniyle yağışlı havada yürütülemediğini, bu nedenle ilkbaharın gelmesini beklediklerini vurguladı. Hem kırsalda hem de şehrin merkezinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Çıngıl, “Biz İl Özel İdaresi olarak daha çok kırsaldaki altyapı çalışmalarını devam ettiriyoruz ama şehrimizin merkezinde Akliman’daki çalışmalardan sonra bu cephe iyileştirme çalışmasını da ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri aldıktan sonra gerçekleştiriyoruz. Yani Sinop’ta hem kırsalda hem de şehir merkezinde Özel İdare olarak çalışmalarımızı takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kurulacak olan tünel iskele sistemiyle yaz sezonunda hem esnafı hem de vatandaşları rahatsız etmeden çalışmaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.