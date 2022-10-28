Bölgedeki peyzaj çalışmaları tamamlandığında tarihi kale surlarının karşısında bulunan binaların dış cephe kaplaması için Sinop Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak. Böylelikle sahile inen caddeye, tarihi dokuya uygun şekilde görünüm kazandırılacak.

Sinop’un kent merkezinde TOKİ’nin yürütücülüğünü yaptığı Kent Meydanı Projesi’nde kale surlarını kapatan binaların yıkımı ve yol düzenlemelerinin ardından başlatılan peyzaj çalışmalarında, duyurulan 13 bin fidan ve 56 ağaç toprakla buluşuyor. Eylül ayının ortalarında başlatılan peyzaj çalışmalarının Kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

Sinop’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde çevre düzenlemeleri sürüyor. Saksılarla getirilen fidanlar kaldırım kenarlarına dikiliyor.

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