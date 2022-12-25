Üsküdar Belediyesi işbirliği ile Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen yarışmada Sinop lezzetleri yarıştı. Türkiye’nin uzman şefleri, Sinop’un en iyi lezzetlerini belirledi.

Üsküdar Belediyesi işbirliği ile Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen yarışmada Sinop lezzetleri yarıştı. Türkiye’nin uzman şefleri, Sinop’un en iyi lezzetlerini belirledi.

Üsküdar Belediyesi ve Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD), Sinop’un yöresel lezzetlerinin damga vuracağı bir yarışmaya imza attı. Sinop’un denizin bereketini sofralara getiren lezzetlerinden bin bir çeşit hamur işlerine, nokul, etli hamur, katlama, kaşık çıkartması, zılbıt böreği, hasuda, sırık kebabı, taktak helvasına kadar yüz çeşit yöresel tat, İstanbul Boğazı’nda Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen yarışmada yarıştı. 6 farklı kategoride düzenlenen etkinlikte 24 yarışmacının yemekleri, Türkiye’nin uzman şefleri ve dernek yöneticilerinden oluşan jüri tarafından oylandı. Yarışma, yemek şovları, sıra dışı sunumlar ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Burada Sinop yöresine ait 120 çeşit ürün sunuluyor. Kıyasıya bir yarışma var. Bu yarışmanın jürisinin Allah yardımcısı olsun. Nasıl seçecekler bilemiyorum, zor bir yarışma olacak, zor bir seçim. Ama şimdiden ilan ediyorum, bütün Türkiye duysun. Tüm Sinoplu hanım kardeşlerimiz şampiyon olmuştur. Hepsini alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan Gülbahar Şentürk, “Türkeli yöresine ait tavuklu keşkek yaptım. Bizim düğünlerde kazanlarda pişer. İlk defa katıldım, sosyal medyadan duydum. Güzel geçiyor, değişiklik oldu” dedi.

Yarışmada dereceye girenler altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılırken, Sinop Lezzetleri Yarışması’nın jüri üyeliğini ise Gastronomi Köşe Yazarı Galip Bayram, TV programı sunucusu Fırat Kaptan, Yönetici Şef Sadık Aybaş, TRT Türkiye Mutfağı programından Ayşem Eker, Yönetici Şef Halis Demir, Yönetici Şef Mehmet Altaş ve Marmara Sanayiciler İş İnsanı Derneği Başkanı Muzaffer Koşan yaptı.