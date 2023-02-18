Sinop Kültür ve Turizm Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Saim Gürbüz yeni başkan seçildi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Saim Gürbüz yeni başkan seçildi.

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Olağan Genel Kurulu, Sabahattin Ali Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurul açılışında mevcut başkan Ahmet Çobanoğlu ve yönetim kurulunun, geçirilen 3 yıllık görev dönemindeki faaliyet raporu açıklandı. Gelir gider tablosu ile denetleme kurulu raporunun okunmasının ardından Çobanoğlu, yeni seçilecek başkana görevinde başarılar diledi.

İki listenin oylandığı genel kurulda beyaz liste adayı Adem Tahtacı 33 oy alırken, mavi listenin adayı Saim Gürbüz ise 43 oyla 3 yıllığına göreve seçildi. Dernek başkanlığına seçilen Gürbüz, kongreye katılan tüm dernek üyelerine teşekkür etti.