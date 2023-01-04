Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca Sinop’ta yürütülen Kent Meydanı Projesi onay aşamasına geçti, resmi açılış töreni için hazırlıklar başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımı ve hamsi şölenli ile açılış yapılması planlanıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nca Sinop’ta yürütülen Kent Meydanı Projesi onay aşamasına geçti, resmi açılış töreni için hazırlıklar başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımı ve hamsi şölenli ile açılış yapılması planlanıyor.

TOKİ tarafından Sinop’un meydanında yürütülen, tarihi kale surlarının önündeki binaların kaldırılması ve yeşil alan kazandırılarak halka açılmasını sağlayan Kent Meydanı Projesi tamamlandı, onay aşamasına geçti. Ocak ayı içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımıyla resmi açılışının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

“Hamsi şöleniyle Meydan Projemizin açılışını yapmış olacağız”

Sinop’un gizli kalmış bütün güzelliklerini vatandaşların kullanımına açmayı hedeflediklerini kaydeden AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Tarihin ve surların önünü açtık. Ufak tefek eksikliklerimiz var ancak onlar da geçici kabul sırasında müteahhit firma tarafından tamamlanacak. Kısmet olursa Ocak ayı içerisinde eskiden otoparkın bulunduğu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla hamsi şöleniyle Meydan Projesi’nin açılışını yapmış olacağız” diye konuştu.

Surların üzerinde yürünebilecek

Kale surlarının ve saat kulesinin bulunduğu alanın da restore edilmesi için gerekli ödeneğin sağlandığını söyleyen Maviş, “Çok kısa sürede ihaleye çıkacağız, böylelikle Sakarya Caddesi’nin başından iskeleye kadar olan surların tamamının üzerinde hemşerilerimiz gezebilecek, keyifli vakit geçirebilecekler. Saat kulesinin altıda yaklaşık 70 metrekare büyüklüğünde mekan var, oranın da restorasyonunu yapacağız, surlara çıkarken yorulan vatandaşlarımız orada keyifle kahvesini içecek. Eğer Koruma Kurulu projemizi kabul ederse, iki suru birleştirecek bir kemer de yapılacak” dedi.

Sinop’un Meydan Projesi’ne ihtiyacı olduğuna değinen vatandaşlar, projenin genel olarak güzel olduğunu ifade etti.