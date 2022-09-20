Sinop’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde sona gelindi.

Sinop’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi’nde sona gelindi.

Sinop’un kent merkezinde TOKİ’nin yürütücülüğünü yaptığı Kent Meydanı ve Millet Bahçesi Projesi çalışmalarında son aşamalara gelindi. Büyük çoğunluğu tamamlanan projede kale surlarını kapatan binalar yıkılarak oradaki esnaflar yapılan yeni çarşıya taşındı. Yol çalışmasının da tamamlanmasıyla son olarak peyzaj çalışmalarına başlandı. Atatürk Caddesi’nde ağaç dikim programına katılan Vali Erol Karaömeroğlu, burada projede gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Erol Karaömeroğlu, projenin ilk etabı olarak geçen kısımda yaklaşık son bir buçuk aylık çalışma kaldığını açıkladı.

Karaömeroğlu, “Millet bahçesi projemizin son anlarına doğru yaklaştık. 1-1,5 ay içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Proje içerisinde birinci amacımız kale surlarını ortaya çıkarmaktı. Buradaki bütün binaları yıktık, kale surlarını açığa çıkardık. Millet Bahçesi Projesi içerisinde 5 bin metrekare çim alan var, 13 bin fidan dikimi var, 56 ağaç çeşidimiz var buralara dikeceğiz, 16 tane de insanların oturması için pergolamız var. Çevre dostu bir projemizdir, yani hep insanlar ağaç mı kesecekler diye endişe ettiler. Oysaki çevre dostu bir projedir, daha yeşil Sinop oluşturma amaçlıdır” dedi.

“Açık hava müzesine dönüştürme hedefindeyiz”

Müze bahçesindeki tarihi sütunları da yerleştirmeyi düşündüğünü söyleyen Vali Karaömeroğlu, Millet Bahçesi’ni açık hava müzesi şeklinde organize etmek istediklerini belirterek, “İnşallah Millet Bahçemizin yüzde 50’sini açık hava müzesi şeklinde organize edeceğiz. Çok daha tarihe uygun bir alan oluşmuş olacak. Caddenin karşısını da sokak sağlıklaştırması şeklinde yapıp bu tarihi dokuya uygun bir cephe düzenlemesi de yapacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Konuşma sırasında kendisine çalışmalar için teşekkür eden bir vatandaşla girdiği diyalogda Vali Karaömeroğlu, “Seneye burayı çok güzel bulacaksınız” ifadelerini kullandı.