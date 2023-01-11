Sinop Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında kent merkezinde gerçekleşen 214 yangın, 135 hayvan kurtarma başta olmak üzere bin 246 ihbara çıkış yaptı.

Sinop Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılında kent merkezinde gerçekleşen 214 yangın, 135 hayvan kurtarma başta olmak üzere bin 246 ihbara çıkış yaptı.

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında gerçekleştirilen faaliyet raporunu yayınladı. Buna göre yıl içinde bin 246 ihbara çıkış yapıldığı kaydedildi.

Sinop İtfaiyesi Müdürü Ayhan Özbek, 25 personel ve 3 araç ile Sinop halkının can ve mal güvenliğini korumak için çalıştıklarını söyledi. Acil ve yerinde müdahale ile işlerini büyük özveriyle yaptıklarını vurgulayan Özbek, “214 yangın, 135 hayvan kurtarma, 28 trafik kazası, 35 insan kurtarma faaliyetinin yanı sıra 200 ruhsat denetim, 300 yol yıkama, 337 su dağıtımı, 31 tatbikat ve 15 vatandaş eğitimi icra edilmiştir. Vatandaşlarımız ile hayvan dostlarımızın can ve mal güvenliği için aralıksız şekilde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.