Sinop İstiklal İlkokulunda eğitim gören öğrenciler “Gönülden Gönül’e Kumbarası” adını verdikleri proje ile bir yandan tasarruf yapmayı öğrenirken bir yandan da yardımlaşma örneği sergiliyor.

Öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını birleştirip ihtiyaç sahibi ailelere destek, sokak hayvanlarına mama, kuşlara yem dağıtma gibi birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştiriyor ve yeni gönüllerle paylaşıyor.

"Gönlünden Geçeni At Kumbarana Gönül Sevindirmenin Bak Tadına" sloganı ile başlatılan ve 13’ncüsü gerçekleştirilen Gönülden Gönül’e Kumbarası ile öğrenciler biriken yardımlar ile bu kez de ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek de bulunarak yeni gönüllere dokunmanın mutluğunu yaşadı.

13. kez gerçekleştirilen etkinliğin bu ayki konukları Milli Eğitim Müdür Osman Cebeci ve şube müdürleri oldu. Cebeci, proje ile öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma duygusunun gelişmesi, öğrencilerin empati kurması ve harçlıklarını kumbarada biriktirerek tasarruf etmeyi öğrenmeleri amaçlandığını, etkinlik için okul müdürü Yasin Sakallı ve ekibine ayrıca tüm İstiklal İlkokulu ailesine teşekkür ettiğini belirtti.

Öte yandan, “Gönülden Gönül’e Kumbarası” ile bu zamana kadar SMA Tip 1 Hastası Zeynep Sare için maddi destek, İhtiyaç sahibi bir aileye bulaşık makinesi, bisiklet ve gıda kolisi desteği, toplamda ihtiyaç sahibi 25 Aileye maddi destek ve alışveriş çeki yardımı, Ramazan aylarında 32 Aileye gıda kolisi desteği, Sokak hayvanlarına mama dağıtımı ve İhtiyaç sahibi velilere maddi destekte bulunuldu.