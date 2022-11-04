Yaz sezonunun ardından Sinop-İstanbul arası gerçekleşen uçuşları iki günde bire düşüren havayolu şirketinin, seferlerine haftanın her günü devam edeceği bildirildi.

Yaz sezonunun ardından Sinop-İstanbul arası gerçekleşen uçuşları iki günde bire düşüren havayolu şirketinin, seferlerine haftanın her günü devam edeceği bildirildi.

Yaz sezonunun sona ermesiyle 30 Ekim tarihinden sonra günlük yapılan seferlerini iki günde bire düşüren havayolu şirketi, uçuşlarını ‘haftanın her günü’ olarak güncelledi. İstanbul-Sinop seferleri dönüşümlü olarak bir gün 09.50, diğer gün 19.20’de, Sinop-İstanbul seferi ise bir gün 11.55 ve diğer gün 21.25 olarak gerçekleştirilecek.