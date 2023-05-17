Sinop Havalimanı’nda yılın ilk 4 ayında gerçekleşen iç hat uçuş seferlerinde 27 bin 417 yolcu seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Sinop Havalimanı’nın 2023 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre nisan ayında Sinop Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 90’a ulaştı. Yapılan iç hat yolcu trafiği ise 7 bin 649 oldu. Kargo-posta-bagaj yükünün ise toplamda 54 ton olduğu kaydedildi.

2023 yılının ilk 4 ayında gerçekleştirilen 318 uçuş seferinde 27 bin 417 yolcu trafiğinin gerçekleştiği, taşınan yük trafiğinin ise 208 ton olduğu belirtildi.