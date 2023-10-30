Geçen günlerde kilosu 30 liraya kadar düşen hamsi, yeniden 60 liraya yükseldi.

Balık satıcıları, hafta sonu oluşan sıcak hava ve lodos rüzgarının hamsinin uzaklaşmasına neden olduğunu, bunun da avlanmayı olumsuz etkilediğini söyledi. Balık satıcısı Eşref Balyemez, "Balık azaldı, 35 milde avlanan balıklar sıcak hava ve lodosun esmesiyle daha uzak bölgelere gitti. Nereye gittiğini balıkçılar henüz bilemiyor, dün akşam bulamadılar. Kayıklarda hamsi az olduğu için fiyatlar yeniden yükseldi" dedi.

Tezgahlarda yer alan diğer balıklardan mezgit 70 TL, palamut 200 TL, zargana 150 TL, barbun 200 TL, tirsi ise 40 TL’den satışa sunuldu.