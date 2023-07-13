Sinop’ta Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 1 kilometre uzatılacak.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından Hamsilos mevkisinde yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu, Sinoplulardan büyük ilgi görmüş, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelmişti. Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, vatandaşların bu ilgisine karşılık olarak bisiklet ve yürüyüş yolunun ilave 1 kilometre daha uzatılacağını belirtti. Maviş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bisiklet ve yürüyüş yolunun 2. etap çalışmalarının yüzde 90 oranında tamamlandığını ifade ederek, “Yeşilin ve mavinin şehri Sinopumuzda, hemşerilerimizin buluşma noktası haline gelen Hamsilos Yürüyüş ve Bisiklet Yolumuzu uzatıyoruz. En başta gençlerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.