Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan tarifede değişikliğe gidilerek tüm mevkilere 5 TL zam yapıldı.

Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan tarifede değişikliğe gidilerek tüm mevkilere 5 TL zam yapıldı.

Gerze Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından, Sinop-Gerze arası yolcu taşımacılığı yapan minibüslerde geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Buna göre ücretlere 5 TL’lik zam yapılırken, Gerze-Sinop arası öğrenci tarifesi 28 TL, normal vatandaş için 30 TL oldu.

Kararın 20 Haziran 2022 tarihinde sunulan mecliste alındığı ve zammın vatandaşlara yansıtılmasının bekletildiği öğrenildi.