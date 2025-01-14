Sinop’un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 177 adet sosyal konut ve 1 adet ticaret merkezinin anahtar teslimleri başladı.

TOKİ Başkanlığı’nca planlanan anahtar teslim takvimi kapsamında ilk bloklardaki hak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Buzluk Mahallesi TOKİ Konutları’nda düzenlenen “Anahtar Teslim Törenine” Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Durağan Kaymakamı Celal Güngör, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, İl Protokol Üyeleri, Kurum Müdürleri ve hak sahibi vatandaşlarımız ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 177 adet sosyal konut ve 1 adet ticaret merkezini, planlanan takvim doğrultusundan bugün itibariyle hak sahiplerine teslim etmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Devletimiz; ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla sizlere hizmet etmeye devam ediyor. İşte bu hizmet şiarının bir nişanesi olarak bu konutları hemşehrilerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Durağan ilçemiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle sadece Sinop’un değil, ülkemizin de saklı cennetlerinden biridir. Kızılırmak’ın kıyısındaki bu eşsiz güzellikler, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar, doğasıyla da hepimizi büyülemektedir. İşte bu projeyle, bu güzel ilçemize önemli bir değer daha katmış oluyoruz. İnşallah, bu konutlar çocuklarımızın şen kahkahalarıyla dolup taşacak. Her bir hane, Durağan’ın güzel insanları için sıcak birer yuva olacak. Sinop’umuza gösterdiği ilgi alaka ve desteklerden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Sinop Milletvekili Sayın Nazım Maviş’e, TOKİ Başkanlığımıza, şahsım ve tüm Sinoplu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Yeni ve sıcak yuvalarına kavuşan ailelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” dedi.