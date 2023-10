Ünlü sanatçı Fettah Can, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinliği kapsamında Sinop’ta sahneye çıktı.

Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde ünlü sanatçı Fettah Can, Sinoplu hayranları ile buluştu. Uğur Mumcu Kent Meydanı’nda gerçekleşen konserde binlerce Sinoplu, Cumhuriyet’in 100. yılını Fettah Can ile kutladı. Fettah Can, eskimeyen şarkılarını Sinoplu hayranları ile söyledi. Büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu konserde söylenen şarkılarla coşkulu anlar yaşandı.

Konser, DJ performansı ile sona erdi.