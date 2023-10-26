Sinop’ta 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan "100. yılında Cumhuriyet için pedallıyoruz" etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.

Sinop Valiliği riyasetinde, Sinop İl Özel İdaresi tarafından düzenlenecek "100. Yılında Cumhuriyet için pedallıyoruz" etkinliği Cumartesi günü Sinop Akliman mevkisinde gerçekleşecek. Etkinlik öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl yaptığı açıklamada, “28 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da Akliman mevkisinde başlayacak ve Hamsilos fiyortumuzun iç kısmında nihayetlendirebileceğimiz ’100. yılında Cumhuriyet için pedallıyoruz’ etkinliğine tüm halkımızı davet ediyoruz. Saat 14.30’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kortejinde yapılacak etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğümüzün tahsis edeceği bir ambulans da eşlik edecek. Tüm Sinoplu hemşerilerimizi etkinliğimize bekliyoruz” dedi.